Новый мини-компьютер Apple выйдет в ближайшие месяцы

По информации журналистов, презентация компьютера состоится в ближайшие месяцы. В 2020 году Mac mini стал одним из первых продуктов компании, который получил фирменный чип M1. Скоро же должен появиться высококлассный Mac mini с процессором M1X.

У новой модели будет обновлённый дизайн и больше портов. В начале месяца журналисты писали, что следующий Mac mini появится вскоре после выпуска нового MacBook Pro.

По словам ютубера Джона Проссера (Jon Prosser), грядущий мини-компьютер на базе M1X также представит новое поколение промышленного дизайна для автономного Mac от Apple. По его словам, Mac mini 2021 года получит отражающее покрытие, напоминающее плексиглас.