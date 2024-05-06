Новый мини-ПК AceMagic получил дизайн космического истребителя в стиле «Звездных Войн»

Это устройство, по заявлениям производителя, стало первым в мире мини-ПК для игр AAA-уровня с такой уникальной конструкцией.

M2A StarShip выделяется не только своей внешностью, напоминающей X-Wing, но и светодиодной подсветкой.

К тому же, компания уже запустила страницу для предварительных заказов, предлагая скидки до 35% для первых покупателей. При этом, на момент публикации, информации о технических характеристиках устройства остается недостаточно.