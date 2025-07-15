Новый мини-ПК NanoPi R76S получил 2.5G Ethernet, размеры 58 × 58 мм и цену всего в $70

Несмотря на компактность, устройство оснащено двумя сетевыми портами 2.5GbE RJ45, что делает его интересным для сетевых задач.

В основе — процессор Rockchip RK3576 с архитектурой 4× Cortex-A72 и 4× Cortex-A53, видеоускорителем Mali-G52 MC3 и встроенным NPU для задач ИИ (до 6 TOPS).

Базовая конфигурация включает 2 ГБ LPDDR4x и 32 ГБ eMMC, доступны версии с 4 ГБ или даже 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5. Интерфейсы: USB-A (5 Гбит/с), HDMI 2.0, microSD, слот M.2 для Wi-Fi, GPIO, UART и питание через USB-C (5 В).

NanoPi R76S можно использовать как мини-сервер, роутер или IoT-устройство. Версия с корпусом обойдётся в $70.