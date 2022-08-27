Новый монитор LG будет сам подстраиваться под ваше положение

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Новый монитор LG будет сам подстраиваться под ваше положениеУ него есть роботизированная подставка
Устали постоянно настраивать монитор ПК? Новое устройство от LG пытается решить эту проблему. Монитор UltraFine Display Ergo AI будет сам двигаться вслед за вашей головой.
Всё работает благодаря встроенной камере, использующей продвинутый алгоритм искусственного интеллекта (ИИ). UltraFine Display Ergo AI может непрерывно анализировать осанку пользователя, автоматически внося небольшие изменения в высоту экрана (от 0 до 160 мм) и наклон (от -20º до +20º).
Монитор двигается с помощью роботизированной подставки. ОН также может поворачиваться на 270 градусов, но это нужно делать вручную.
Что касается технических характеристик, 31,5-дюймовый монитор использует экран IPS с разрешением 3840 на 2160 пикселей. Дисплей также имеет частоту обновления 60 Гц, время отклика 5 мс, поддерживает цвета HDR10 и оснащён двумя встроенными динамиками.