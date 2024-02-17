Новый монитор MSI с квантовыми точками поступил в продажу: за $1000

Центральным элементом MAG 341CQP является его QD-OLED панель. Эта технология обеспечивает сочетание высокого разрешения (3440×1440), плавной частоты обновления 175 Гц и сверхбыстрого времени отклика 0,03 мс. Встроенный 10-битный цвет и 99-процентный охват цветовой гаммы DCI-P3 гарантируют яркое и точное изображение. Кроме того, кривизна монитора 1800R еще больше усиливает эффект погружения.

В отличие от традиционных OLED-панелей, которые могут страдать от выгорания, в MAG 341CQP используется система охлаждения OLED CARE 2.0 от MSI. Эта система использует графеновую пленку и специальный радиатор для эффективного рассеивания тепла без использования шумного вентилятора.

MSI оснастила MAG 341CQP несколькими функциями, работающими на основе искусственного интеллекта. Функция Smart Crosshair автоматически улучшает перекрестие в игре, повышая точность прицеливания, а функция Night Vision AI освещает темные участки без размытия цветов. Функция Optix Scope увеличивает изображение на определенных участках экрана.

Обладая передовыми технологиями и функциями, MAG 341CQP не стоит дешево. Его цена составляет $ 899,99 в США, £998,99 в Великобритании и € 1 299 в Еврозоне.