Новый процессор Apple M1 Max побил AMD Radeon Pro за $6000 в тесте

AMD Radeon Pro W6900X — это MPX‑модуль стоимостью $6000. Чтобы сравнить новый M1 Max с ним, разработчикам пришлось оптимизировать программное обеспечение.

Поскольку единый тест не обязательно показывает, насколько быстрым является графический процессор, Affinity разработала собственный инструмент для измерения производительности задач, связанных с приложениями Affinity Photo и Affinity Designer.

До сих пор в бенчмарке лидировала графическая система AMD Radeon Pro W6900X, которую Apple продаёт для Mac Pro. Однако теперь графический процессор M1 Max оказался кое в чём лучше её. В тесте Raster (Single GPU) чип Apple набрал 32 891 балл, а чип AMD — 32 580 баллов.