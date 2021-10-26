Новый процессор Intel Core i5 будет быстрее флагманского Core i9 предыдущего поколения

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Новый процессор Intel Core i5 будет быстрее флагманского Core i9 предыдущего поколенияIntel готовит что-то очень интересное
Совсем скоро Intel представит свои новые настольные процессоры Alder Lake. А пока в сеть продолжают утекать результаты их тестов. Сегодня опубликовали данные по модели Core i5-12600K.
Как пишет Videocardz, это 10-ядерный процессор гибридной архитектуры, выполненный по 7-нм технологии. В CPU-Z 1.98 процессор достиг частоты в 4,9 ГГц на одно ядро. Данную программу специально оптимизировали для Alder Lake.
В итоге Core i5-12600K набрал 760-773 балла в однопоточном тесте и 7156-7220 баллов в многопоточном тесте. Так, процессор обошёл флагманскую модель предыдущего поколения Core i9-11900K или Ryzen 7 5800X.
Это всё даёт понять, что процессоры Intel Alder Lake будут настоящим шагом вперёд по сравнению с Rocket Lake. И если их цены не изменятся, они будут отличным предложением на рынке.
Источник: Videocardz