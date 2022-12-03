Новый процессор Intel Core i5 серии Raptor Lake оказался на 50% быстрее предыдущего поколения

Процессор Intel Core i5-13500 имеет шесть ядер производительных и энергоэффективных ядер — всего 14 ядер и 20 потоков. Чипсет для настольных ПК был протестирован на материнской плате ONDA B660M с парой модулей памяти DDR4-3600, однако из-за ошибки BIOS процессор был ограничен использованием только DDR4-3200.

С точки зрения производительности процессор Intel Core i5-13500 выглядит зверем среди бюджетных чипсетов. Он обеспечивает прирост производительности более чем на 50% в тестах CPU-z и Cinebench R23 в многопоточных рабочих нагрузках. В одноядерных тестах чип предлагает улучшение на 7-10%, что тоже хорошо.