Новый процессор Intel Core i7 получит меньше ядер, чем Core i5

Данные по этому процессору засветились на сайте бенчмарка Geekbench. Интегрированную графику Core i7-12650H тестировали в OpenCL. Как оказалось, у данной модели будет 10 ядер — это меньше, чем у i5-12500H (12 ядер). Однако есть нюанс. У старшего процессора больше производительных ядер, но меньше энергоэффективных. С технической точки зрения Core i7 должен лучше справляться с тяжёлыми задачами, и это может быть единственной причиной, по которой процессор включён в линейку Core i7.

Интегрированная графика, кстати, работает на уровне GeForce GTX 760 и Radeon RX 550, так что это определённо нацелено на сегмент начального уровня.