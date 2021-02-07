Новый процессор Intel Core i9 стал самым быстрым в мире по одноядерной производительности

Сообщается, что Core i9-11900K набрал на 35% больше баллов в одноядерном тесте Geekbench V5, чем его предшественник — Core i9-10900K. С 8 ядрами и 16 потоками процессор способен выступать наравне с 20-поточным Core i9-10900K в мультиядерном тесте.

Отмечается, что Core i9-11900K тестировали на матплате Gigabyte Z490 Aorus и с 32 ГБ памяти DDDR-3600. Процессор работал на частоте 5,2 ГГц. Пока неясно, применяли ли тут какой-либо разгон. В целом, тестироваться могла и заводская конфигурация.