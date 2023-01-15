Новый процессор Intel на 35 Вт оказался быстрее модели 2021 года на 125 Вт

TDP — это требования по теплоотводу. У новинки они весьма скромные, особенно в сравнении с Core i9-12900K с 125 Вт. У Intel Core i9-13900T 24 ядра: восемь P-ядер и 16 E-ядер. Процессор протестировали в Geekbench 5 с использованием платы ASUS TUF Gaming B660M-PLUS WIFI и 64 ГБ памяти DDR5.

Новинка набрала 2178 баллов в одноядерном и 17339 баллов в многоядерном тестах. Для сравнения у вышеупомянутого Intel Core i9-12900K 1901 балл в одноядерном и 17272 балла в многоядерном тестах. Это делает Intel Core i9-13900T на 15% быстрее по одноядерной производительности, что очень впечатляет.