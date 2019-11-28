Новый процессор Intel неприятно удивил ценой

В частности в магазинах появилась младшая модель линейки — 10-ядерный Core i9-10900X. Intel обещала продавать его за $590 (около 37 835 рублей). Но в китайском онлайн-магазине JD.com новинка стоит почти $895 (57 393 рубля). А это больше, чем обещанная стоимость 14-ядерного Core i9-10940X.

Сообщается, что в США Core i9-10900X предлагают за $600–650. Журналисты предполагают, что дело в праздничном сезоне.

Напомним, процессор работает на частотах от 3,7-4,7, объём его кэш-памяти составляет 19,25 Мб, а TDP — 165 Вт.