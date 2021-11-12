Новый процессор MediaTek побил рекорды быстродействия в смартфонах

В базе данных бенчмарка появился телефон под обозначением vivo V2184 на процессоре MT6983. По слухам, этот процессор получил название Dimensity 2000. Что касается смартфона, вероятно, это новая модель X-серии. Устройство набрало 1 002 220 баллов.

Пока отметку в миллион баллов превышал только iPad Pro на процессоре Apple M1. Среди Android-телефонов рекордсменом был Red Magic 6 с платформой Snapdragon 888 — он набрал 858 734 балла.