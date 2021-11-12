Новый процессор MediaTek побил рекорды быстродействия в смартфонах

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Новый процессор MediaTek побил рекорды быстродействия в смартфонахВ AnTuTu новый рекорд
MediaTek готовит к выходу первый 4-нм чипсет для смартфонов. Ходят слухи, что устройства Vivo будут его активно использовать, и один из таких телефонов, возможно, только что стал первым Android-аппаратом, преодолевшим отметку в 1 миллион баллов в бенчмарке AnTuTu.
В базе данных бенчмарка появился телефон под обозначением vivo V2184 на процессоре MT6983. По слухам, этот процессор получил название Dimensity 2000. Что касается смартфона, вероятно, это новая модель X-серии. Устройство набрало 1 002 220 баллов.
Пока отметку в миллион баллов превышал только iPad Pro на процессоре Apple M1. Среди Android-телефонов рекордсменом был Red Magic 6 с платформой Snapdragon 888 — он набрал 858 734 балла.
Источник: GSMArena