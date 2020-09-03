Новый процессор Qualcomm для ноутбуков превзошёл современный Core i5 по производительности

Qualcomm показала два слайда со сравнениями процессоров. Из них следует, что по общей производительности системы новый Qualcomm Snapdragon 8cx 2 быстрее Core i5 10-го поколения с TDP 15 Вт на 18%. По энергоэффективности первый чип обходит второй и вовсе на 39%.

В Qualcomm говорят, что ноутбуки с процессором 8cx 2 смогут работать до 25 часов без подзарядки. Также они будут поддерживать 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 и аудиокодек Qualcomm Aqstic.

Snapdragon 8cx 2 5G изготовлен по 7-нм техпроцессу, содержит восемь ядер Kryo 495.