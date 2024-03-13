Новый Ryzen 5 5500GT: что это и стоит ли покупать

Новый Ryzen 5 5500GT: что это и стоит ли покупатьПроверили его в современных играх
Ryzen 5 5500GT — самый дешёвый из процессоров, если учитывать также Ryzen 5 5600GT и 5600G. Если вам не нужна интегрированная графика, то оптимальным выбором станет обычный 5600.
Первым делом эксперт протестировал несколько игр с Ryzen 5 5500GT, но без видеокарты.
В проекте Battlefiled V в 1080p с 70% Res Scale, пресетом Low средняя частота кадров составляла 60,4 к/с, максимальная — 71,4 к/с, минимальная — 50 к/с.
В CS 2 удалось получить на самых низких настройках графики в 1080p в среднем около 80 к/с, максимально — почти 93 к/с, минимально — 68,5 к/с.
Elden Ring запускалась в 1080p с самой низкой графикой. Средняя производительность в ней равнялась 31 к/с, максимальная — 36,5 к/с, минимальная — 27,7 к/с.
Baldur’s Gate 3 тестировалась в 1080p с FSR 2.2 Performance, самыми низкими настройками графики. Средний FPS в этой игре составлял 37,7 к/с, максимальный — 42,9, минимальный — 32,6.
The Finals запускалась в Full HD с FSR 2 Ultra Perf., пресетом Low. В среднем в этой игре частота кадров равнялась 56, максимальная — 68 к/с, минимальная — 47,8 к/с.
Fortnite шла с низким пресетом, 100% 3D Res, FXAA. Средняя производительность в этой игре находилась на уровне 74,9 к/с, максимальная — 95,9 к/с, минимальная — 55 к/с.
Forza Horizon 5 тестировалась на низких настройках графики, с TAA. Средний FPS в этой игре составлял 43,3 к/с, максимальный — 47,3, минимальный — 39,8.
В игре Grand Theft Auto V с Normal Settings FXAA средняя частота кадров находилась на уровне 69, максимальная — 81,9, минимальная — 56,2.
Игра Cyberpunk 2077 запускалась с FSR 2.1 Perf., самым низким пресетом. Производительность в ней в среднем составляла 36,5 к/с, максимальная равнялась 44,3 к/с, минимальная — 30,2 к/с.
Red Dead Redemption 2 шла с FSR 2 Perf., текстурами Ultra, остальными параметрами Lowest, TAA. В среднем в этой игре FPS равнялся 32,8, максимальный — 36,8, минимальный — 28,2.
При добавлении дискретной видеокарты RTX 4060 в Cyberpunk 2077 с пресетом High в среднем частота кадров составляла 85,4, максимальная — 102,2, минимальная — 60,9; в Starfield с пресетом Medium удалось получить 58,1, 67,9 и 48,6 к/с соответственно; в TW3 с ультра-пресетом, TAAU — 97,4, 114,9 и 74,5 к/с соответственно.