Новый Ryzen 5 5500GT: что это и стоит ли покупать

Ryzen 5 5500GT — самый дешёвый из процессоров, если учитывать также Ryzen 5 5600GT и 5600G. Если вам не нужна интегрированная графика, то оптимальным выбором станет обычный 5600.

Первым делом эксперт протестировал несколько игр с Ryzen 5 5500GT, но без видеокарты.

В проекте Battlefiled V в 1080p с 70% Res Scale, пресетом Low средняя частота кадров составляла 60,4 к/с, максимальная — 71,4 к/с, минимальная — 50 к/с.

В CS 2 удалось получить на самых низких настройках графики в 1080p в среднем около 80 к/с, максимально — почти 93 к/с, минимально — 68,5 к/с.

Elden Ring запускалась в 1080p с самой низкой графикой. Средняя производительность в ней равнялась 31 к/с, максимальная — 36,5 к/с, минимальная — 27,7 к/с.

Baldur’s Gate 3 тестировалась в 1080p с FSR 2.2 Performance, самыми низкими настройками графики. Средний FPS в этой игре составлял 37,7 к/с, максимальный — 42,9, минимальный — 32,6.

The Finals запускалась в Full HD с FSR 2 Ultra Perf., пресетом Low. В среднем в этой игре частота кадров равнялась 56, максимальная — 68 к/с, минимальная — 47,8 к/с.