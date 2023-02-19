Новый Ryzen 7 для ноутбуков оказался на 34% быстрее Ryzen 9 прошлого поколения

Серия AMD Ryzen 7000HX, также известная как Dragon Range, — это мощные мобильные процессоры, основанные на настольных чипах. Ryzen 7 7745HX не самая младшая модель в серии, однако может стать самой популярной.

Обзорщики протестировали ноутбук на базе этого процессора. В Cinebench R23 он набрал 1828 и 18606 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно. Так, Ryzen 7 7745HX на 15% быстрее, чем Ryzen 9 6900HX на базе Zen3+ в одноядерном тесте и на 34% быстрее в многоядерном. Интересно, что 7745HX даже достиг уровня многоядерной производительности настольного 65-Вт 7700 не-X.