Новый Ryzen 9 9950X оказался медленнее старого Ryzen 9 7950X при одинаковых нагреве и прожорливости

Новый Ryzen 9 9950X оказался медленнее старого Ryzen 9 7950X при одинаковых нагреве и прожорливостиДля игр его точно брать не стоит
Сборку на базе Ryzen 9 9950X запустили в рабочих программах и играх. Результаты в бенчмарках вы можете увидеть ниже. В основном процессор сравнивали с Ryzen 9 7950Х.
Что касается игр, то они запускались в 1080p. Среди проектов были Baldur’s Gate 3, The Last of Us Part I, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, Hogwarts Legacy, Assetto Corsa Competizione, Marvel’s Spider-Man Remastered, Homeworld 3, A Plague Tale Requiem, Counter-Strike 2, Starfield, Horizon Forbidden West, Hitman 3, Watch Dogs Legion. Результаты в некоторых из них вы можете увидеть ниже, в том числе показатели энергопотребления 9950X и 7950Х.
В среднем в протестированных играх разница между новинкой и 7950Х была минимальной: всего 1 к/с. Подробнее об этом — ниже на изображениях.
Вывод
AMD заявила о лидерстве процессоров 9900Х по сравнению с Intel Core i9−14 900К. На самом же деле 9950X оказался на 6% медленнее 14 900К в 13 протестированных играх. Ryzen 9 9950X предлагает производительность на уровне 7950Х, но в играх энергии потребляет больше. Поэтому для геймеров новинка — полный провал. В рабочих программах у этого процессора тоже не было каких-то значительных улучшений по сравнению с Ryzen 9 7950Х.
Тестовый стенд:
- процессор AMD Ryzen 9000 серии/7000 серии/5000 серии/ Intel 12-го, 13-го и 14-го поколения;
- материнская плата Gigabyte X670E Aorus Master/MSI MPG X570S Carbon MAX WiFi/MSI MPG Z790 Carbon WiFi;
- оперативная память G. Skill Trident Z5 RGB 32 ГБ DDR5−6000 CL30/G.Skill Ripjaws V Series 32 ГБ DDR4−3600 CL 14/G.Skill Trident Z5 RGB 32 ГБ DDR5−7200 CL34;
- видеокарта Asus ROG Strix RTX 4090 OC Edition;
- операционная система Windows 11;
- корпус MSI Prospect 700R;
- блок питания Kolink Regulator Gold ATX 3.0 1200 Вт;
- накопитель TeamGroup T-Force Cardea A440 M.2 PCIe Gen4 NVMe SSD 4 ТБ.