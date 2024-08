Новый Ryzen 9 9950X оказался медленнее старого Ryzen 9 7950X при одинаковых нагреве и прожорливости

Сборку на базе Ryzen 9 9950X запустили в рабочих программах и играх. Результаты в бенчмарках вы можете увидеть ниже. В основном процессор сравнивали с Ryzen 9 7950Х.

Что касается игр, то они запускались в 1080p. Среди проектов были Baldur’s Gate 3, The Last of Us Part I, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, Hogwarts Legacy, Assetto Corsa Competizione, Marvel’s Spider-Man Remastered, Homeworld 3, A Plague Tale Requiem, Counter-Strike 2, Starfield, Horizon Forbidden West, Hitman 3, Watch Dogs Legion. Результаты в некоторых из них вы можете увидеть ниже, в том числе показатели энергопотребления 9950X и 7950Х.

В среднем в протестированных играх разница между новинкой и 7950Х была минимальной: всего 1 к/с. Подробнее об этом — ниже на изображениях.