Новый шестиядерный Intel Core i5-11500 обгоняет более дорогие восьмиядерники Core i7

Результат процессора в однопоточном тесте составил 1588 баллов, а в многопоточном — 7265 баллов. Чип может работать на частотах в диапазоне от 2,71 ГГц до 4,57 ГГц. При этом модель i5-11500 была на 2,39% производительнее, чем i7-11700K, несмотря на то, что последняя может работать на частотах от 3,60 ГГц до 4,58 ГГц.

Результат Intel Core i5-11500 также оказался выше, чем у модели серии Comet Lake — i5-10400F. Это тоже шестиядерный процессор.