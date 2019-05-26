Новый шестиядерный процессор AMD оказался быстрее восьмиядерного флагмана

Несмотря на то, AMD отнесла данный процессор к числу предложений начального уровня, он демонстрирует весьма любопытную производительность. По крайней мере, шестиядерный Ryzen (предполагаемый 3300) быстрее флагманского восьмиядерного Ryzen 7 2700X. Так грядущая базовая модель набрала 5061 балл в однопоточном тесте и 25481 балл в многопоточном. Ryzen 7 2700X при этом набирает 4923 и 25209 баллов соответственно.

Интересно, что Ryzen 3300 показывает довольно скромную тактовую частоту — 3,2 ГГц в базовом и 4,0 ГГц в турбо-режиме. Стоит отметить, что бенчмарк название модели не указывал, но выводы о том, что это именно модель 3300 были сделаны на основе известных характеристик.

Таким образом, новый быстрый процессор может оказаться интересным предложением стоимостью всего $99. Ryzen 7 2700X при этом дороже почти в три раза.