Новый шестиядерный процессор Intel предложит производительность AMD Ryzen 5 5600X по цене в два раза меньше

Новый шестиядерный процессор Intel предложит производительность AMD Ryzen 5 5600X по цене в два раза меньшеОсталось дождаться, пока он выйдет
Модель i5-12400F использует новый уменьшенный кристалл с шестью ядрами. Этот процессор, по факту, первый не K-вариант, протестированный до запуска. Поэтому надо понимать, что тесты мог пройти не финальный образец.
Модель имеет TDP в 65 Вт (отметим, что TDP нынче переименован в Base Frequency Power). Частота протестированного образца наблюдалась между 800 МГц и 4,4 ГГц на ядро. Процессор проверили в системе с GPU Radeon RX 6900 XT, памятью DDR5 и Windows 11.
Тесты показали, что Core i5-12400F — достойный противник AMD Ryzen 5 5600X, тоже 6-ядерного процессора. При этом модель Intel может стоить намного дешевле. Её рекомендованная розничная цена может составить около $157, что почти вдвое меньше стоимости процессора Ryzen в настоящее время. В играх обе модели имеют почти одинаковую производительность, при этом энергопотребление различается на несколько ватт.