Новый шестиядерный процессор Intel предложит производительность AMD Ryzen 5 5600X по цене в два раза меньше

Модель i5-12400F использует новый уменьшенный кристалл с шестью ядрами. Этот процессор, по факту, первый не K-вариант, протестированный до запуска. Поэтому надо понимать, что тесты мог пройти не финальный образец.

Модель имеет TDP в 65 Вт (отметим, что TDP нынче переименован в Base Frequency Power). Частота протестированного образца наблюдалась между 800 МГц и 4,4 ГГц на ядро. Процессор проверили в системе с GPU Radeon RX 6900 XT, памятью DDR5 и Windows 11.