Новый «средний класс на стероидах» против старых флагманов: RTX 4070 сравнили с RTX 3080 и RX 6900 XT

Новый «средний класс на стероидах» против старых флагманов: RTX 4070 сравнили с RTX 3080 и RX 6900 XTЗапустили их в 1440p и 4К
В рамках одного из выпусков на YouTube-канале TheSpyHood эксперты сравнили в современных играх на ультра-пресете видеокарты RTX 4070, RTX 3080 и RX 6900 XT. Какая сборка будет быстрее?
Игра Resident Evil 4 шла 1440p со средней производительностью 123 к/с (RTX 4070), 124 к/с (RX 6900 XT) и 120 к/с (RTX 3080), в 4К - с 81, 78 и 79 к/с соответственно.
Forza Horizon 5 запускалась в разрешении 1440p со средним FPS - 121, 128, 113 к/с (RTX 4070, RX 6900 XT и RTX 3080 соответственно), в разрешении 4К - 83, 90 и 81 к/с соответственно.
Call of Duty Moderan Warfare II тестировалась в 1440p со средней частотой кадров на уровне 118 к/с (RTX 4070), 125 к/с (RX 6900 XT) и 96 к/с (RTX 3080). В 4К удалось получить при этом 72 к/с, 79 к/с и 64 к/с соответственно.
The Last of Us шла в разрешении 1440p со средней производительностью 84 к/с (4070), 82 к/с (6900) и 69 к/с (3080), в разрешении 4К - с 51, 52 и 49 к/с.
В Dying Light 2 удалось в среднем в 1440p получить 92 к/с, 115 к/с и 98 к/с (4070, 6900 и 3080 соответственно), в 4К - 48, 63 и 57 к/с.
Hitman III в 1440p шла со средней частотой кадров на уровне 148 к/с (RTX 4070), 164 к/с (RX 6900 XT) и 151 к/с (RTX 3080), в 4К - 86, 102 и 91 к/с.
Cyberpunk 2077 тестировалась в 1440p со средним FPS 81 к/с, 99 к/с и 92 к/с (RTX 4070, RX 6900 XT и RTX 3080 соответственно), в 4К - с 38, 46 и 48 к/с.
Call of Duty Warzone шла в разрешении 1440p со средней производительностью на уровне 143 к/с (RTX 4070), 167 к/с (RX 6900 XT) и 139 к/с (RTX 3080), в разрешении 4К - с 91, 104 и 93 к/с соответственно.
Horizon Zero Dawn запускалась в 1440p со средним FPS 141 к/с (4070), 162 к/с (6900) и 139 к/с (3080), в 4К - с 71, 84 и 86 к/с.
Assassin's Creed Valhalla тестировалась в 1440p со 120 к/с (RTX 4070), 138 к/с (RX 6900 XT) и 119 к/с (RTX 3080), в 4К - с 73, 82 и 77 к/с.
В Red Dead Redemption II в 1440p удалось получить в среднем 101 к/с (RTX 4070), 112 к/с (RX 6900 XT) и 105 к/с (RTX 3080), в 4К - 69к/с, 72 к/с и 68 к/с.
Far Cry 6 запускалась в разрешении 1440p со средними показателями производительности 152 к/с, 173 к/с и 151 к/с (RTX 4070, RX 6900 XT и RTX 3080 соответственно), в разрешении 4К - с 91 к/с, 110 к/с и 97 к/с соответственно.
SpiderMan Miles Morales тестировалась в 1440p в среднем со 136 к/с, 127 к/с и 141 к/с (RTX 4070, RX 6900 XT и RTX 3080), в 4К - с 84, 87 и 78 к/с.
Metro Exodus шла в 1440p со средним FPS в районе 169 к/с (4070), 172 к/с (6900) и 163 к/с (3080), в 4К - со 103, 97 и 104 к/с соответственно.
В плане энергоэффективности самой удачной оказалась сборка с RTX 4070 12 ГБ (439 Вт), далее шла RX 6900 XT (573 Вт) и RTX 3080 (586 Вт).
Вывод
Для игр в целом лучше всего брать видеокарту RX 6900 XT. Она почти во всех играх показала себя лучше остальных. В среднем во всех протестированных играх разница в FPS между RX 6900 XT и RTX 4070 находилась в районе 9% (1440p, 135 к/с и 124 к/с) и 11% (4К, 82 к/с и 74 к/с), между RTX 3080 и RX 6900 XT - 12% (1440p, 121 к/с и 135 к/с) и 6% (4К, 82 к/с и 77 к/с).
Характеристики игровых сборок:
- операционная система Windows 11 Pro 64 Bit;
- процессор Intel Core i9-13900K (Asus ROG Strix Z790-E Gaming WIFI);
- видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 12GB/AMD Radeon RX 6900 XT 16GB/NVIDIA GeForce RTX 3080 12GB;
- система охлаждения MSI MAG Coreliquid C360 AIO Liquid Cooler;
- блок питания Asus ROG Thor Platinum II 1200W;
- оперативная память 4x16GB DDR5 6000MHz.