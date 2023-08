Новый «средний класс на стероидах» против старых флагманов: RTX 4070 сравнили с RTX 3080 и RX 6900 XT

Игра Resident Evil 4 шла 1440p со средней производительностью 123 к/с (RTX 4070), 124 к/с (RX 6900 XT) и 120 к/с (RTX 3080), в 4К - с 81, 78 и 79 к/с соответственно.

Forza Horizon 5 запускалась в разрешении 1440p со средним FPS - 121, 128, 113 к/с (RTX 4070, RX 6900 XT и RTX 3080 соответственно), в разрешении 4К - 83, 90 и 81 к/с соответственно.

Call of Duty Moderan Warfare II тестировалась в 1440p со средней частотой кадров на уровне 118 к/с (RTX 4070), 125 к/с (RX 6900 XT) и 96 к/с (RTX 3080). В 4К удалось получить при этом 72 к/с, 79 к/с и 64 к/с соответственно.

The Last of Us шла в разрешении 1440p со средней производительностью 84 к/с (4070), 82 к/с (6900) и 69 к/с (3080), в разрешении 4К - с 51, 52 и 49 к/с.

В Dying Light 2 удалось в среднем в 1440p получить 92 к/с, 115 к/с и 98 к/с (4070, 6900 и 3080 соответственно), в 4К - 48, 63 и 57 к/с.

Hitman III в 1440p шла со средней частотой кадров на уровне 148 к/с (RTX 4070), 164 к/с (RX 6900 XT) и 151 к/с (RTX 3080), в 4К - 86, 102 и 91 к/с.

Cyberpunk 2077 тестировалась в 1440p со средним FPS 81 к/с, 99 к/с и 92 к/с (RTX 4070, RX 6900 XT и RTX 3080 соответственно), в 4К - с 38, 46 и 48 к/с.