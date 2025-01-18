Новый суперкомпьютер ATS-5 США займется ядерным оружием

ATS-5 будет иметь решающее значение для Национального управления ядерной безопасности (NNSA) США в поддержании ядерного запаса США, пишут СМИ. Он будет обрабатывать сложные симуляции, которые важны для обеспечения безопасности и надежности ядерного оружия. Новый суперкомпьютер значительно ускорит проведение таких симуляций, сократив время обработки данных с нескольких месяцев до нескольких дней и обеспечив одновременный запуск нескольких симуляций.

В системе будут использованы передовые технологии для повышения производительности и эффективности, что сделает ее более мощной и энергоэффективной по сравнению с предыдущими машинами, отмечают разработчики. Ожидается, что ATS-5 будет потреблять менее 20 мегаватт энергии, что ниже, чем у других американских экзафлопсных систем.

Ожидается, что система будет введена в эксплуатацию к концу лета или началу осени 2027 года.