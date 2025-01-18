Компьютеры
Опубликовано 18 января 2025, 12:45
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Новый суперкомпьютер ATS-5 США займется ядерным оружием

В Лос-Аламосе
Министерство энергетики США (DOE) объявило о планах по установке нового суперкомпьютера ATS-5 в Лос-Аламосской национальной лаборатории в Нью-Мексико к 2027 году. Эта система заменит устаревшую машину ATS-3, срок службы которой подходит к концу.
Новый суперкомпьютер ATS-5 США займется ядерным оружием
© Ferra

ATS-5 будет иметь решающее значение для Национального управления ядерной безопасности (NNSA) США в поддержании ядерного запаса США, пишут СМИ. Он будет обрабатывать сложные симуляции, которые важны для обеспечения безопасности и надежности ядерного оружия. Новый суперкомпьютер значительно ускорит проведение таких симуляций, сократив время обработки данных с нескольких месяцев до нескольких дней и обеспечив одновременный запуск нескольких симуляций.

В системе будут использованы передовые технологии для повышения производительности и эффективности, что сделает ее более мощной и энергоэффективной по сравнению с предыдущими машинами, отмечают разработчики. Ожидается, что ATS-5 будет потреблять менее 20 мегаватт энергии, что ниже, чем у других американских экзафлопсных систем.

Ожидается, что система будет введена в эксплуатацию к концу лета или началу осени 2027 года.