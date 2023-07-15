Новый уровень качества: в России официально представили ноутбуки, SSD и моноблоки Digma Pro

Digma Pro Sprint M оснастили процессором Intel Core i7-10710U,, 16 ГБ оперативной памяти, SSD на 512 ГБ и видеокартой Intel UHD Graphics. Также заявлен 15,6-дюймовый IPS-дисплей. Кроме того, ноутбук оснащен сканером отпечатков пальцев. Примерная цена – 55 000 ₽.

В серию Digma Pro также входят ноутбук Fortis M (около 42 000 ₽), оснащенный процессором AMD Ryzen 5 5600U и GPU AMD Radeon Vega 7, внутри еще SSD на 256 ГБ и оперативная память на 8 ГБ, а также ноутбук Magnus M (стоимостью около 85 000 ₽), в котором установлен AMD Ryzen 9 5900HX и AMD Radeon RX Vega 8. Последний может похвастаться RAM на 16 ГБ, и SSD 512 ГБ.

Моноблоки, получившие названия AiO 23i и AiO 27i, обладают большими (23 и 27 дюймов соответственно) экранами с разрешением 1920х1080p у первого и 2560х1440p у второго, мощными процессорами (Intel Core i7 10610U и Core i7 1165G7), большим объемом памяти (SSD на 1024 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти) и различными возможностями подключения. Цены на них примерно 64 000 ₽ и 89 000₽ соответственно.

В дополнение к этой линейке Digma представила твердотельный накопитель Pro Top P8 с внушительной емкостью 1 ТБ, высокой скоростью чтения и записи и поддержкой технологии NVMe за 8 тысяч рублей.