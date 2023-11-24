Новый ускоритель Nvidia для подсанкционного китайского рынка попал впросак

В рамках соблюдения американских экспортных ограничений компания Nvidia выпустила: H20, L20 и L2. Однако, по данным агентства Reuters, дебют H20 теперь отложен до первого квартала следующего года, возможно, до февраля или марта.

Модифицированные чипы призваны обойти возможные санкции США, однако неопределенность в этом вопросе сохраняется. Бюро промышленности и безопасности США может ввести дополнительные ограничения, что негативно скажется на будущих доходах Nvidia.

Неудачи связаны с техническими проблемами интеграции и ограничениями на упаковку, особенно в случае модели H20. В чипе используется востребованная технология CoWoS, а расширение мощностей TSMC ожидается не ранее 2024 года. Такая задержка вызывает опасения относительно будущего ИИ-технологий и потенциального переизбытка предложения по мере снижения спроса.