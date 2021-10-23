Новый вирус научился обходить защиту Windows и воровать учётные записи игр подменой трафика

Новая вредоносная программа называется FiveSys. Она перенаправляет трафик на кастомные прокси-серверы. Причём перенаправление работает и для HTTP, и для HTTPS. С помощью FiveSys злоумышленники хотят красть учётные данные геймеров и перехватывать внутриигровые покупки.

Что интересно, функции самозащиты FiveSys включают блокировку редактирования реестра Windows и установки конкурирующих вирусов. Ещё одна особенность вредоноса — наличие валидной подписи Microsoft. Как злоумышленники её добыли, неясно. Эта подпись удостоверяет, что продукт успешно прошел тестирование в специализированной лаборатории и будет стабильно работать на любом оборудовании Windows.

Специалисты рассказали о вредоносной программе компании Microsoft: подпись аннулировали.