Новый вирус Realst нацелился на компьютеры Apple: как защититься

Обнаруженная исследователем безопасности iamdeadlyz вредоносная программа распространяется через поддельные блокчейн-игры Brawl Earth, WildWorld и другие. Анализ, проведенный SentinelOne, показал, что Realst написан на языке программирования Rust, и некоторые его варианты уже нацелены на macOS 14 Sonoma еще до ее публичного релиза.

После установки Realst работает в фоновом режиме, похищая данные веб-браузера, включая пароли, и отправляя их злоумышленникам. Примечательно, что вредоносная программа способна быстро опустошать криптовалютные кошельки.

Для защиты от Realst и подобных угроз пользователям рекомендуется проявлять осторожность при установке приложений из источников, не входящих в официальный магазин приложений Mac App Store, проверять ссылки перед переходом по ним, использовать надежные пароли и двухэтапную аутентификацию, быть внимательными при предоставлении разрешений на устройстве, а также следить за обновлением устройств и приложений.