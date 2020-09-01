NVIDIA анонсировала флагманские видеокарты RTX 3080 и RTX 3070

Новые видеокарты, как и “старшая” модель RTX 3090, базируются на архитектуре Ampere, которая, по словам самой NVIDIA, примерно в и более раз эффективнее справляется с большинством задач, стоящих перед видеоускорителями, чем прошлое поколение. Стоит отметить, что цены, хоть и оказались ниже ожидаемых, для российского рынка окажутся несколько выше, чем для США и стран зарубежья.