NVIDIA анонсировала флагманские видеокарты RTX 3080 и RTX 3070
Новые видеокарты, как и “старшая” модель RTX 3090, базируются на архитектуре Ampere, которая, по словам самой NVIDIA, примерно в и более раз эффективнее справляется с большинством задач, стоящих перед видеоускорителями, чем прошлое поколение. Стоит отметить, что цены, хоть и оказались ниже ожидаемых, для российского рынка окажутся несколько выше, чем для США и стран зарубежья.
RTX 3070 стала более быстрой альтернативой флагмана предыдущего поколения, RTX 2080 Ti. При этом устройство получило 6 ГБ видеопамяти и цену в 499 долларов или 45 тыс рублей. Старт продаж намечен на октябрь текущего года.
Вместе с “младшей” версией новой видеокарты, NVIDIA представила и более продвинутую модель — RTX 3080. Она получила 10 ГБ памяти стандарта GDDR6X. К слову, устройства оказалось в два раза более мощным, чем RTX 2080. NVIDIA утверждает, что видеокарта способна выдавать не менее 60 к/с в разрешении 4K в любых современных играх.
Цена RTX 3080 составляет 700 долларов или 64 тыс рублей, а в продажу новинка поступит уже 17 сентября.
Компания также представила новую видеокарту, которая теперь занимает место эксклюзивных видеоускорителей Titan — GeForce RTX 3090. Это первая в мире видеокарта для игр в разрешении 8K.
Графический потенциал видеокарт нового поколения компания демонстрировала на базе грядущей части Call of Duty: Cold War, которая дебютирует в ноябре 2020 года.