NVIDIA представила первую видеокарту для игр в 8K

В основу новинки легла архитектура Ampere, которая, по заявлениям самой NVIDIA, базируется на базе RTX 2.0 с удвоенной производительностью RT-блоков по сравнению с предыдущим поколением. При этом потоковые мультипроцессоры также стали вдвое быстрее.

Видеокарта оснащена 24 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6X со скоростью передачи до 1ТБ/с и, по заверениям производителя, поддерживает игры в разрешении 8K при 60 к/с. Также новинка поддерживает HDMI 2.1 и базируется на техпроцесс 8 нм производства Samsung.