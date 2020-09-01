NVIDIA представила первую видеокарту для игр в 8K
В основу новинки легла архитектура Ampere, которая, по заявлениям самой NVIDIA, базируется на базе RTX 2.0 с удвоенной производительностью RT-блоков по сравнению с предыдущим поколением. При этом потоковые мультипроцессоры также стали вдвое быстрее.
Видеокарта оснащена 24 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6X со скоростью передачи до 1ТБ/с и, по заверениям производителя, поддерживает игры в разрешении 8K при 60 к/с. Также новинка поддерживает HDMI 2.1 и базируется на техпроцесс 8 нм производства Samsung.
Видеокарта базируется на чипе GA102-300 с шиной 384 бит.
Новые видеокарты NVIDIA также поддерживают загрузку и распаковку игровых ресурсов напрямую с SSD PCIe в видеопамять — это обеспечивает намного более высокую производительность, чем традиционная загрузка ресурсов с накопителя в ОЗУ, а затем в графический ускоритель. Прирост производительности в загрузке составляет до 100 раз в сравнении с операциями ввода/вывода с HDD в ОЗУ и затем в GPU. Таким образом видеокарты NVIDIA серии RTX 3000 получили одну из важных функций, которую ранее анонсировали разработчики игровой консоли Sony PlayStation 5.
Цена новинки составляет 1 499 долларов в США и 137 тысяч рублей в РФ. Старт продаж в России состоится 24 сентября.
Также на прошедшей конференции NVIDIA представила видеокарты RTX 3080 и 3070.