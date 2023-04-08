NVIDIA будет выпускать новые GeForce GTX 1650 на процессорах для RTX 2060

15:08, 08 апреля 2023
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NVIDIA будет выпускать новые GeForce GTX 1650 на процессорах для RTX 2060Производительность должна остаться прежней
Появилась информация о том, что NVIDIA испытывает дефицит GPU Turing TU117, которые используются для бюджетной модели GeForce GTX 1650.
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По данным источника, NVIDIA вынуждена заменять TU117 на более мощный GPU TU106, который ранее использовался для GeForce RTX 2060. Это означает, что некоторые характеристики видеокарты могут измениться, так как большие кристаллы обычно потребляют больше энергии. Однако производительность должна оставаться на том же уровне.
NVIDIA GeForce GTX 1650 — это одна из самых популярных видеокарт на рынке, которая предлагает неплохую игровую производительность за небольшую цену. Однако эта модель не поддерживает аппаратную трассировку лучей и технологию DLSS, которые доступны на новых архитектурах.