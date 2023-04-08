NVIDIA будет выпускать новые GeForce GTX 1650 на процессорах для RTX 2060

По данным источника, NVIDIA вынуждена заменять TU117 на более мощный GPU TU106, который ранее использовался для GeForce RTX 2060. Это означает, что некоторые характеристики видеокарты могут измениться, так как большие кристаллы обычно потребляют больше энергии. Однако производительность должна оставаться на том же уровне.

NVIDIA GeForce GTX 1650 — это одна из самых популярных видеокарт на рынке, которая предлагает неплохую игровую производительность за небольшую цену. Однако эта модель не поддерживает аппаратную трассировку лучей и технологию DLSS, которые доступны на новых архитектурах.