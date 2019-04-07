NVIDIA будет выпускать замедленные на 30% видеокарты под видом полноценных

Видеокарта состоит из 384 процессоров и оснащена памятью GDDR5 на 4 ГБ. Эффективная частота платы — 6008 МГц. Разные варианты карты GeForce MX250 будут иметь кодовые обозначения — 1D52 и 1D13. Первое обозначение следует искать на графических процессорах с максимальным значением рассеиваемой тепловой энергии в 25 Вт, а второе — на моделях с показателем 10 Вт.

Эта характеристика серьезно влияет на производительность видеокарт: вторая версия будет уступать первой на 30%. Проблема в том, что обычный покупатель не сможет определить, какой вариант GPU покупает: кодовое обозначение можно будет посмотреть только после запуска ПО.