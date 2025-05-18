Nvidia, Cisco, Oracle и OpenAI поддерживали проект дата-центра в ОАЭ

Опубликовано 18 мая 2025, 12:001 мин.
Nvidia, Cisco, Oracle и OpenAI поддерживали проект дата-центра в ОАЭUAE Stargate
Крупные американские компании Nvidia, Cisco, Oracle и OpenAI участвуют в создании масштабного дата-центра UAE Stargate в Абу-Даби, ОАЭ. Nvidia поставит для центра современные системы Blackwell GB300.
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Проект UAE Stargate связан с одноимённым инициативой в США, объявленной президентом Дональдом Трампом. Центр будет построен компанией G42 и займет территорию около 25 кв. км. с мощностью 5 гигаватт.
В первых этапах работы планируется создать вычислительный кластер мощностью 1 гигаватт. Также строительство крупного дата-центра Stargate идёт в Техасе и планируется завершить к середине 2026 года.
Nvidia продаст 18 000 чипов Blackwell компании Humain в Саудовской Аравии, где для дата-центров выделено 500 мегаватт мощности. Humain уже инвестировала в проект $ 10 миллиардов. AMD также участвует, поставляя свои чипы для этого проекта.