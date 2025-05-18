Nvidia, Cisco, Oracle и OpenAI поддерживали проект дата-центра в ОАЭ

Проект UAE Stargate связан с одноимённым инициативой в США, объявленной президентом Дональдом Трампом. Центр будет построен компанией G42 и займет территорию около 25 кв. км. с мощностью 5 гигаватт.

В первых этапах работы планируется создать вычислительный кластер мощностью 1 гигаватт. Также строительство крупного дата-центра Stargate идёт в Техасе и планируется завершить к середине 2026 года.

Nvidia продаст 18 000 чипов Blackwell компании Humain в Саудовской Аравии, где для дата-центров выделено 500 мегаватт мощности. Humain уже инвестировала в проект $ 10 миллиардов. AMD также участвует, поставляя свои чипы для этого проекта.