NVIDIA дороже, но стоит ли переплачивать? RTX 3060 против Radeon RX 6600 XT в играх

Авторы YouTube-канала Benchmark узнали, действительно ли по среднему FPS в играх RTX 3060 превосходит RX 6600 XT. Для этого они запустили в семи игровых проектах в 1080p две сборки с этими видеокартами.

В Resident Evil Village с высоким пресетом средний FPS составил 125,5 к/с (RTX 3060) и 147,5 к/с (RX 6600 XT).

Shadow of the Tomb Raider на самых высоких настройках графики запускалась со средней частотой кадров 112,5 к/с с RTX 3060 и 110 к/с с RX 6600 XT.

Hitman 3 шла с ультра-пресетом. В этой игре средняя производительность находилась на уровне 109,5 к/с и 118,5 к/с (RTX 3060 и RX 6600 XT соответственно).