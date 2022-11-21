NVIDIA дороже, но стоит ли переплачивать? RTX 3060 против Radeon RX 6600 XT в играх

NVIDIA дороже, но стоит ли переплачивать? RTX 3060 против Radeon RX 6600 XT в играхНасколько большая между этими видеокартами разница?
В выпуске на канале Benchmark на YouTube протестировали производительность Radeon RX 6600 XT и RTX 3060 в 1080p в семи современных играх.
Авторы YouTube-канала Benchmark узнали, действительно ли по среднему FPS в играх RTX 3060 превосходит RX 6600 XT. Для этого они запустили в семи игровых проектах в 1080p две сборки с этими видеокартами.
В Resident Evil Village с высоким пресетом средний FPS составил 125,5 к/с (RTX 3060) и 147,5 к/с (RX 6600 XT).
Shadow of the Tomb Raider на самых высоких настройках графики запускалась со средней частотой кадров 112,5 к/с с RTX 3060 и 110 к/с с RX 6600 XT.
Hitman 3 шла с ультра-пресетом. В этой игре средняя производительность находилась на уровне 109,5 к/с и 118,5 к/с (RTX 3060 и RX 6600 XT соответственно).
Stray запускалась с высоким пресетом. В среднем здесь частота кадров составляла 101,5 к/с (RTX 3060) и 102,5 к/с (RX 6600 XT).
В Borderlands 3 на ультра-настройках графики средняя производительность равнялась с RTX 3060 - 77 к/с, с RX 6600 XT - 87 к/с.
Игра Far Cry 6 шла с ультра-пресетом. Средний FPS в ней оказался равен 98,5 к/с и 100,5 к/с (RTX 3060 и RX 6600 XT).
В Cyberpunk 2077 с ультра-графикой в среднем удалось получить 61 к/с с RTX 3060 и 64,5 к/с с RX 6600 XT.
Вывод
Разница между RTX 3060 и RX 6600 XT по средней производительности составляла во всех играх около 6 % (98 к/с и 104 к/с). Поэтому вряд ли имеет смысл переплачивать и покупать более дорогую видеокарту.
Конфигурация ПК:
- видеокарта ZOTAC Gaming GeForce RTX 3060 Twin Edge 12GB/Gigabyte Radeon RX 6600 XT EAGLE 8GB;
- процессор AMD Ryzen 7 5800X3D;
- материнская плата ASUS ROG X570 Crosshair VIII Hero;
- оперативная память 32GB (2x16GB) DDR4 3600 MHz;
- накопитель Samsung 970 EVO Plus SSD 1TB;
- система охлаждения Corsair iCue H150i RGB PRO;
- блок питания Corsair RM850x White 80PLUS Gold 850W.