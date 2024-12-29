Опубликовано 29 декабря 2024, 05:151 мин.
Nvidia GeForce RTX 5080 поступит в продажу по цене от 160 000 рублей ($1500)И это минимум
Nvidia GeForce RTX 5080, часть грядущей линейки графических процессоров компании, по слухам, будет стоить 1500 долларов. Так гласит утечка из австралийского розничного листинга. Эта цена значительно выше, чем у предшественника RTX 4080, который продавался за рекомендуемые 1199 долларов.
По некоторым оценкам, стоимость для конечного пользователя может достигать 1739 долларов с учетом наценок в период запуска.
Заявленный вариант ASUS DUAL будет оснащен 16 ГБ VRAM GDDR7, работающей на скорости 32 Гбит/с, что является заметным улучшением по сравнению с памятью GDDR6X в RTX 4080, отмечают СМИ. Повышенная пропускная способность памяти, которая теперь составляет 1 ТБ/с, и передовые технологии являются одними из причин повышения цены, по словам изданий.