Nvidia GeForce RTX 5080 поступит в продажу по цене от 160 000 рублей ($1500)

По некоторым оценкам, стоимость для конечного пользователя может достигать 1739 долларов с учетом наценок в период запуска.

Заявленный вариант ASUS DUAL будет оснащен 16 ГБ VRAM GDDR7, работающей на скорости 32 Гбит/с, что является заметным улучшением по сравнению с памятью GDDR6X в RTX 4080, отмечают СМИ. Повышенная пропускная способность памяти, которая теперь составляет 1 ТБ/с, и передовые технологии являются одними из причин повышения цены, по словам изданий.