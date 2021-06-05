DLSS позволяет добиться большей производительности без особой потери качества картинки. Пока NVIDIA не раскрыла список игр для Proton, которые получат поддержку технологии. Стоит отметить, что это улучшение, скорее всего, не коснётся игр, которые имеют собственные порты на Linux. В NVIDIA подтвердили, что DLSS появится только в играх для Windows, которые работают через Proton.

Когда появится доступ к нововведению, пока неясно. Автор The Verge отметил, что это могло бы заставить его вернуться к геймингу на Linux.