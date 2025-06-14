Nvidia исключила Китай из будущих прогнозов по выручке

Он отметил, что пока не ожидает отмены этих ограничений после недавних торговых переговоров между США и Китаем. Nvidia потеряла около 2,5 миллиарда долларов выручки в первом квартале из-за запретов и прогнозирует снижение доходов ещё на 8 миллиардов во втором квартале.

Из-за ограничений Nvidia не может продавать свои новые чипы для дата-центров в Китае — рынок оценивается в 50 миллиардов долларов. Компания работает над новым дизайном продукции и надеется получить разрешение от американских властей на ввоз в Поднебесную.

Эксперты предупреждают, что если ситуация с продажами в Китай не изменится, это может негативно сказаться на прогнозах Nvidia на 2026 год. По итогам первого квартала китайские продажи составляли около 12,5% от общей выручки компании.