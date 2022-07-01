Компьютеры
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NVIDIA лишила Россию технологий для облачного гейминга и суперкомпьютеров

Речь об NVIDIA Grid
«Коммерсант» сообщил, что NVIDIA перестала продлевать российским компаниям лицензии на своё программное обеспечение для облачного гейминга. Это может повлиять не только на сервисы, которые позволяют запускать требовательные игры на любом устройстве, но и на работу суперкомпьютеров Сбербанка, Яндекса и МТС.
NVIDIA лишила Россию технологий для облачного гейминга и суперкомпьютеров

Об этом журналистам сообщил основатель сервиса Loudplay, который оказывает услуги облачного гейминга на базе технологий NVIDIA. В частности, NVIDIA лишила российские компании программного обеспечения для разделения ядер на серверной видеокарте, системы NVIDIA Grid. Что интересно, с сайта американской компании также удалили российских партнёров.

Эта система позволяла подключать большее количество пользователей к облачному сервису. Поэтому решение NVIDIA повлияет на рост стоимости услуг таких сервисов. Если раньше они могли обеспечивать с одного сервера с двумя картами NVIDIA Grid сразу восемь игроков, то теперь — только двух.

Отказ от продления лицензии также может осложнить работу суперкомпьютеров Яндекса, Сбербанка и МТС, которые используют графические процессоры A100 и DGX-2. Однако пока действующие договорённости существуют.

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