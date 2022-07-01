NVIDIA лишила Россию технологий для облачного гейминга и суперкомпьютеров

Об этом журналистам сообщил основатель сервиса Loudplay, который оказывает услуги облачного гейминга на базе технологий NVIDIA. В частности, NVIDIA лишила российские компании программного обеспечения для разделения ядер на серверной видеокарте, системы NVIDIA Grid. Что интересно, с сайта американской компании также удалили российских партнёров.

Эта система позволяла подключать большее количество пользователей к облачному сервису. Поэтому решение NVIDIA повлияет на рост стоимости услуг таких сервисов. Если раньше они могли обеспечивать с одного сервера с двумя картами NVIDIA Grid сразу восемь игроков, то теперь — только двух.

Отказ от продления лицензии также может осложнить работу суперкомпьютеров Яндекса, Сбербанка и МТС, которые используют графические процессоры A100 и DGX-2. Однако пока действующие договорённости существуют.