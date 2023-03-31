NVIDIA начала бороться с продавцами китайских поддельных видеокарт

NVIDIA начала бороться с продавцами китайских поддельных видеокартИх объявления снимают с сайтов
NVIDIA начала сотрудничать с китайскими платформами электронной коммерции, чтобы остановить продажу поддельных видеокарт GeForce. Эти карты от малоизвестных брендов могут быть перекрашены, отремонтированы или сделаны из мобильных чипов.
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Поддельные видеокарты GeForce продаются в Китае уже давно, но NVIDIA наконец-то обратила на них внимание. Производитель чипов работает с такими платформами, как JD.com, Douyin, Pinduoduo и Tmall, чтобы те удаляли с продажи товары, например, от 51RISC, Corn и MLLSE. Эти бренды раньше выпускали карты только для внутреннего рынка, но теперь их можно найти и за пределами Китая на Amazon или Newegg.
Поддельные видеокарты привлекают покупателей своей низкой ценой, но могут быть опасны для компьютера. Некоторые продавцы перекрашивают чипы памяти, чтобы выдавать б/у карты за почти новые. Другие делают гибриды из мобильных GPU и десктопных текстолитов.
NVIDIA рекомендует покупать видеокарты только у официальных партнёров компании, таких как Asus, Gigabyte, MSI, Zotac и другие.