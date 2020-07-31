NVIDIA начала сокращать выпуск актуальных видеокарт перед анонсом новейших

Скорее всего, дефицит GPU Turing скажется на балансе спроса и предложения видеокарт в ближайшее время. То есть можно ждать роста цен на модели GeForce RTX 20-й и GeForce GTX 16-й серий.

Выход же новых видеокарт на базе архитектуры Ampere ожидается до конца года. Точные сроки неизвестны, но есть предположения, что анонс GeForce RTX 30-й серии состоится в августе.

Сегодня в сети также появились результаты тестов предполагаемой NVIDIA GeForce RTX 3090 — в Time Spy Extreme она набрала примерно 10 тысяч баллов. У GeForce RTX 2080 Ti в том же тесте результат равен 6,5 тысячи баллов.