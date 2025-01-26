Nvidia начала сворачивать поддержку карт Maxwell, Pascal и Volta

Это изменение означает конец GPU эпохи GTX, хотя их поддержка CUDA пока остается нетронутой. Важно отметить, что это пока не влияет напрямую на игровые драйверы GeForce — Maxwell и Pascal по-прежнему работают с драйверами серии RTX. Nvidia не уточнила, когда поддержка игровых драйверов для этих GPU может прекратиться.

Графические процессоры Maxwell, впервые выпущенные в 2014 году, являются самой старой из затронутых серий. Архитектура Pascal, выпущенная в 2016 году, обеспечила еще большую производительность и эффективность. Volta, представленная в 2017 году, была ориентирована на ИИ, в ней появились ядра Tensor, которые произвели прорыв в задачах машинного обучения. Правда, Volta была нацелена в первую очередь на корпоративное использование.