Компьютеры
Опубликовано 26 января 2025, 10:30
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Nvidia начала сворачивать поддержку карт Maxwell, Pascal и Volta

Поддержка CUDA
Nvidia начинает сворачивать поддержку своих старых архитектур — Maxwell, Pascal и Volta, переводя их в ветку устаревших. Согласно примечаниям к выпуску CUDA 12.8, эти GPU теперь считаются «feature-complete», что означает, что они не будут получать будущих обновлений и новых функций.
Nvidia начала сворачивать поддержку карт Maxwell, Pascal и Volta

© Nvidia

Это изменение означает конец GPU эпохи GTX, хотя их поддержка CUDA пока остается нетронутой. Важно отметить, что это пока не влияет напрямую на игровые драйверы GeForce — Maxwell и Pascal по-прежнему работают с драйверами серии RTX. Nvidia не уточнила, когда поддержка игровых драйверов для этих GPU может прекратиться.

Графические процессоры Maxwell, впервые выпущенные в 2014 году, являются самой старой из затронутых серий. Архитектура Pascal, выпущенная в 2016 году, обеспечила еще большую производительность и эффективность. Volta, представленная в 2017 году, была ориентирована на ИИ, в ней появились ядра Tensor, которые произвели прорыв в задачах машинного обучения. Правда, Volta была нацелена в первую очередь на корпоративное использование.

Источник:TomsHardware
Автор:Максим Многословный
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