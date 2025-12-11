Nvidia начала тесты ПО для отслеживания местоположения своих карт

По данным СМИ, технология проверки местоположения использует информацию о производительности чипа и задержки в связи между серверами, чтобы определить, в какой стране он находится. Первым этим ПО будет оснащён Blackwell, использование функции будет опциональным для клиентов.

Ряд источников утверждает, что китайские модели DeepSeek были обучены на якобы контрабандных чипах Blackwell. Nvidia заявляет, что не видела доказательств подобных случаев.

Эти новости появились всего через несколько дней после того, как США разрешили Nvidia продавать старые ИИ-ускорители H200 в Китай «одобренным клиентам».