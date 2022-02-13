NVIDIA нашла способ сделать свои видеокарты дешевле и доступнее

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NVIDIA нашла способ сделать свои видеокарты дешевле и доступнееВыпустит новую версию RTX 3050
Стало известно, что видеокарта GeForce RTX 3050 на 8 ГБ скоро будет поставляться с двумя разными графическими процессорами. Это должно сделать модель доступнее в теории дешевле.
Однако теперь нужно быть внимательными и смотреть, какую версию вы покупаете. Все карты, доступные на момент запуска, были основаны на чипе GA106-150. Теперь же NVIDIA намерена выпускать RTX 3050 на GPU GA107.
С таким переходом для производителей не должно будет возникнуть проблем. Эти графические процессоры совместимы по выводам.
Главное же различие между старой и новой версиями видеокарты будет заключаться в TDP. Он снизится со 130 до 115 Вт. В целом, ситуация на рынке должна улучшиться с таким шагом.
Источник: Igorslab