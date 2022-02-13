NVIDIA нашла способ сделать свои видеокарты дешевле и доступнее

Однако теперь нужно быть внимательными и смотреть, какую версию вы покупаете. Все карты, доступные на момент запуска, были основаны на чипе GA106-150. Теперь же NVIDIA намерена выпускать RTX 3050 на GPU GA107.

С таким переходом для производителей не должно будет возникнуть проблем. Эти графические процессоры совместимы по выводам.

Главное же различие между старой и новой версиями видеокарты будет заключаться в TDP. Он снизится со 130 до 115 Вт. В целом, ситуация на рынке должна улучшиться с таким шагом.