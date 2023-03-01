Nvidia научилась улучшать качество просматриваемых вами видео

Он работает внутри Chrome или Edge и улучшает любое видео в браузере за счет повышения резкости краев объектов и уменьшения видеоартефактов. Функция поддерживает видео от 360p до 1440p с частотой кадров до 144 Гц и способно масштабировать его вплоть до разрешения 4K.