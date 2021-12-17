NVIDIA неожиданно представила новую видеокарту для ноутбуков

Новая модель называется GeForce RTX 2050. К сожалению, NVIDIA не сообщила, какую архитектуру использует новинка — Turing или Ampere, однако в файлах промоматериалов компании упоминается «Ampere». Таким образом, карта может использовать графический процессор GA107.

RTX 2050 оснащена 2048 ядрами CUDA — больше, чем у RTX 2060. Однако RTX 2050 имеет сильно ограниченную пропускную способность памяти. Это связано с 64-битной шиной памяти и объёмом GDDR6 4 ГБ. Эта модель будет иметь TGP от 30 до 45 Вт.

NVIDIA заявила, что и RTX 2050, и MX570, и MX550 будут выпущены весной 2022 года.