Компьютеры
Сегодня в 19:38
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NVIDIA неожиданно представила новую видеокарту для ноутбуков

RTX 2050
Сегодня NVIDIA неожиданно представила новую видеокарту начального уровня. Она предназначена для ноутбуков.
NVIDIA неожиданно представила новую видеокарту для ноутбуков

Новая модель называется GeForce RTX 2050. К сожалению, NVIDIA не сообщила, какую архитектуру использует новинка — Turing или Ampere, однако в файлах промоматериалов компании упоминается «Ampere». Таким образом, карта может использовать графический процессор GA107.

RTX 2050 оснащена 2048 ядрами CUDA — больше, чем у RTX 2060. Однако RTX 2050 имеет сильно ограниченную пропускную способность памяти. Это связано с 64-битной шиной памяти и объёмом GDDR6 4 ГБ. Эта модель будет иметь TGP от 30 до 45 Вт.

NVIDIA заявила, что и RTX 2050, и MX570, и MX550 будут выпущены весной 2022 года.

Источник: Videocardz
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