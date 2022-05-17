NVIDIA обновила драйверы для видеокарт 10-летней давности

Вообще-то NVIDIA прекратила выпуск регулярных обновлений Game Ready для своих серий GeForce GTX 600 и GTX 700 с выпуском драйвера серии 470. Но сегодня компания сделала исключение, выпустив патч безопасности 473.47. NVIDIA сообщает, что был обнаружен ряд потенциальных уязвимостей, которые могут привести к отказу в обслуживании, раскрытию информации или фальсификации данных.

Напомним, серия видеокарт Kepler вышла в 2012 году. То есть NVIDIA позаботилась о картах 10-летней давности. Скачать новые драйвера для неё можно тут. Для более новых GPU вышел драйвер 517.77 WHQL.