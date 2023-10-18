Nvidia обновит серию GeForce RTX 40 приставкой «Super»Всего 3 модели
По слухам, NVIDIA готовится к выпуску линейки GeForce RTX 40 Super, в которую могут войти три карты: RTX 4080 Super, RTX 4070 Ti Super и RTX 4070 Super. Утечка поступила от @hongxing2020, известного своими предсказаниями дат запуска GPU и переименования RTX 4080 в RTX 4070 Ti.
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Брендинг «Super» не использовался для серии GeForce RTX 30, но есть свидетельства того, что Nvidia планировала выпуск таких продуктов до перехода на упрощенную схему «Ti». В грядущих графических процессорах GeForce RTX 40 этот брендинг может вернуться.
Хотя технические характеристики и даты запуска не подтверждены, ожидается, что эти GPU будут ориентированы на 2024 год, а их анонс может состояться на выставке CES 2024. Эти карты могут быть призваны заполнить пробел в производительности между существующими картами серии RTX 40.
Ожидается, что цены на эти графические процессоры будут соответствовать ценам на их аналоги, не относящиеся к серии Super.