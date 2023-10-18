Nvidia обновит серию GeForce RTX 40 приставкой «Super»

Брендинг «Super» не использовался для серии GeForce RTX 30, но есть свидетельства того, что Nvidia планировала выпуск таких продуктов до перехода на упрощенную схему «Ti». В грядущих графических процессорах GeForce RTX 40 этот брендинг может вернуться.

Хотя технические характеристики и даты запуска не подтверждены, ожидается, что эти GPU будут ориентированы на 2024 год, а их анонс может состояться на выставке CES 2024. Эти карты могут быть призваны заполнить пробел в производительности между существующими картами серии RTX 40.

Ожидается, что цены на эти графические процессоры будут соответствовать ценам на их аналоги, не относящиеся к серии Super.