Nvidia обойдет Apple в борьбе за мощности производства TSMC

По данным инсайдеров, всё больше производственных мощностей TSMC занимает Nvidia — ей нужны чипы для ИИ-систем. Предполагается, что в 2026 году Nvidia может стать главным клиентом TSMC и обойти Apple по объёму заказов.

Apple пыталась договориться о приоритетном доступе к новым 2-нм процессорам, но неизвестно, удалось ли это.

TSMC уже официально начала массовое производство 2-нм чипов. С приростом производительности до 20% и снижением энергопотребления на 30%. Ожидается, что Apple опять первой применит эти процессоры в A20 для iPhone 18. А в будущем, если верить СМИ, она рассчитывает получить ещё более тонкие 1,4-нм чипы для iPhone 19.