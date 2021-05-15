Компьютеры
Сегодня в 19:01
NVIDIA ограничит скорость работы видеокарты RTX 3070 Ti в разрешении 4K
Модель получит не самый впечатляющий объём памяти
В сети появилась информация о грядущих видеокартах GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti. Стали известны объёмы их видеопамяти.
Источник пишет, что RTX 3080 Ti получит 12 ГБ памяти. Что касается RTX 3070 Ti, то тут будет похуже — 8 ГБ. Это, по сути, первое подтверждение объёма памяти для модели на базе GA104-400. Также ожидается, что RTX 3070 Ti получит 6144 ядра CUDA.
Стоит отметить, что объём памяти в 8 ГБ в долгосрочной перспективе, скорее, является минусом. Энтузиасты рекомендуют для современных игр в высоком разрешении, например 4K, и при максимальных настройках от 11 ГБ видеопамяти.
Обе модели, по слухам, будут анонсированы 29 мая.