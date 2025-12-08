Nvidia отказалась менять видеокарту RTX 5080 со сломанным разъёмом

Опубликовано 08 декабря 2025, 18:001 мин.
Nvidia отказалась менять видеокарту RTX 5080 со сломанным разъёмомПользователь пожаловался на сломанный разъём RTX 5080
Пользователь Reddit заявил, что его новая видеокарта GeForce RTX 5080 Founders Edition получила повреждение при первом же отключении питания. По его словам, во время вынимания кабеля 12V-2×6 сломалась фиксирующая защёлка. Однако Nvidia отказалась заменить устройство по гарантии, объяснив это «повреждением по вине пользователя».
© u/brrrren
Пост сопровождался перепиской с поддержкой. Сначала сотрудники сообщили, что пользоваться картой безопасно. После дополнительной проверки случай всё же признали результатом неправильного обращения. Пользователь утверждает, что это несправедливо, ведь “поломка произошла при первом же использовании”, а любые проблемы с разъёмом “могут привести к серьёзным последствиям”.
Автор поста попросил Nvidia пересмотреть решение.
Ранее на Reddit уже обсуждали похожие случаи, включая расплавление кабеля у RTX 5080 и повреждение разъёма у RTX 5090.