NVIDIA отложила запуск новой видеокарты RTX 3070 из-за недостатка товара

«Мы понимаем, что это может разочаровать тех, кто хочет купить GeForce RTX 3070 как можно скорее, однако этот перенос поможет нашим глобальным партнёрам подготовить больше графических карт, чтобы передать их в руки геймерам в день запуска», — пояснила NVIDIA.

В прошлом месяце компания запустила RTX 3080, но её распродали почти мгновенно. В итоге на eBay появилось много видеокарт по завышенной цене. NVIDIA в результате извинилась и признала, что не была готова к такому спросу.

От RTX 3070 ожидают лучшее сочетание производительности и цены. Видеокарты должны поступить в продажу 29 октября.