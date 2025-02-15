Nvidia отложила запуск RTX 5070 до окончания презентации AMD

Опубликовано 15 февраля 2025, 15:451 мин.
Nvidia отложила запуск RTX 5070 до окончания презентации AMDЖдём и выжидаем
Nvidia отложила запуск своей видеокарты RTX 5070 с февраля до 5 марта, как сообщается на странице продукта. Этот шаг дает Nvidia время посмотреть, что представит AMD на своем мероприятии 28 февраля, где она представит Radeon RX 9070 и 9070 XT.
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До этого Nvidia выпустит RTX 5070 Ti по цене 749 долларов 20 февраля, как раз перед анонсом AMD.
Ожидается, что AMD сосредоточится на конкурентоспособных ценах, а не на прямом противостоянии самым мощным картам Nvidia. По слухам, серия RX 9070 будет конкурировать с RTX 4070 Ti и 4070 Super, а не с последними топовыми моделями Nvidia. Однако некоторые слухи говорят о том, что AMD готовит более мощную карту с 32 ГБ памяти.