Nvidia отложила запуск RTX 5070 до окончания презентации AMD

До этого Nvidia выпустит RTX 5070 Ti по цене 749 долларов 20 февраля, как раз перед анонсом AMD.

Ожидается, что AMD сосредоточится на конкурентоспособных ценах, а не на прямом противостоянии самым мощным картам Nvidia. По слухам, серия RX 9070 будет конкурировать с RTX 4070 Ti и 4070 Super, а не с последними топовыми моделями Nvidia. Однако некоторые слухи говорят о том, что AMD готовит более мощную карту с 32 ГБ памяти.